Neues Gewerbegebiet Elsbachtal in Grevenbroich : Pokermine zu Duisports Abgang

Grevenbroich Sie wurden als Experten für das Großprojekt von RWE, Grevenbroich und Jüchen geholt: die Logistikexperten des Duisburger Hafens. Nun zogen sie sich vorzeitig zurück. „Kein Problem“ – signalisieren die beteiligten Städte.

Einerseits ist es für Kommunen undankbar, auf den derzeit chronisch knappen Gewerbeflächen Logistikunternehmen anzusiedeln. Deren Platzbedarf ist enorm, deren Anzahl an Arbeitsplätzen eher überschaubar. Aus diesem Grund hatte es zahlreich und laut Kritik aus Jüchen an dem Intermodalen Logistikzentrum gegeben, für das Flächeninhaber RWE die Duisport AG mit ins Boot geholt hatte. Dass die nun ihre Segel strich, bedeutet nach Grevenbroicher Einschätzung zugleich ein Ende des Logistikzentrums, das ohnehin auf dem Jüchener Teil des Gewerbegebiets an der Kreuzung von Autobahn A 46 und B59 (früher bekannt als A 540) liegt.

Auf diese werden RWE, Jüchen und Grevenbroich nun verzichten müssen. „Es geht in dem Projekt alles seinen geregelten Gang“, beruhigt Stadt-Sprecher Renner schreckhafte Gemüter. Am Freitag endet die frühzeitige Beteiligung aller „Träger öffentlicher Belange“ am Planänderungsverfahren, der Rahmenvertrag zwischen den Kommunen und der RWE ist bestätigt. Sobald die Planverfahren beendet sind, könne RWE als Inhaber der Flächen in die Vermarktung einsteigen. Als Starttermin für die Angebotsphase wird derzeit 2022 genannt.