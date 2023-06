Geschichtsverein Grevenbroich gibt neues Buch heraus Als Wevelinghoven noch drei Burgen hatte

Wevelinghoven · In Wevelinghoven gab es einst drei Burgen, die allesamt untergegangen sind. Über diese und andere Besonderheiten aus der Vergangenheit berichtet der Geschichtsverein in einem soeben erschienenen Buch. In erster Linie geht es aber um die Historie der Marianischen Bruderschaft.

15.06.2023, 04:50 Uhr

Die Burg Lievendahl auf einer Karte, die um 1536 von dem Maler Anton Woensam gezeichnet wurde. Diese Burg wurde in den folgenden Jahrhunderten im Volksmund auch „Altes Schloss“ genannt. Fotos: Hoer, Privat, Geschichtsverein Foto: Geschichtsverein Grevenbroich

Von Wiljo Piel

Mehr als 500 Jahre ist sie alt, die 1509 gegründete Marianische Bruderschaft. Damit wird es Zeit für einen Rückblick auf bewegte Epochen. Der liegt nun mit einem 172 Seiten starken Buch vor, das die Marianer gemeinsam mit dem Geschichtsverein herausgegeben haben. Dessen Vorsitzender Ulrich Herlitz ist mehr als zufrieden mit dem ab sofort erhältlichen Band: „Es ist das erste Buch unseres Vereins, das mit fast 200 Abbildungen durchgängig farbig illustriert ist“, sagt der Chef der Geschichtsfreunde. 29 Bücher mit Beiträgen zur Stadt- und Ortshistorie hat der Verein mittlerweile herausgegeben.