Germany’s next Topmodel : Sayana aus Grevenbroich posierte mit Paris Hilton

Sayana posierte mit Paris Hilton. (Archivfoto). Foto: REUTERS/ROMEO RANOCO

Grevenbroich Schön und fotogen ist sie allemal: Sayana war am Schluss die Einzige, die sogar zwei Fotos aus den Händen von Heidi Klum entgegennehmen konnte.

Von Gundhild Tillmanns

Schön und fotogen allemal: So trat die Grevenbroicher Kandidatin in der aktuellen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ am Donnerstagabend mit Paris Hilton ins Rampenlicht. Aufgedonnert als „Party-Biest“, die dunkle Mähne riesig auftoupiert, brachte Sayana in einem körperfarbenen Body ihre Formen und ihr wild-exotisches Gesicht zur Geltung. Eingehüllt in Wolken aus Schaum, die an Paris Hiltons bekannte Schaumparty auf Ibiza erinnern sollten, hielt das bekannte IT-Girl und die Hotelerbin aber konsequent Abstand von Sayana und den übrigen Modelaspirantinnen. Tabu für Berührungen und natürlich den Schaumflöckchen waren die Haare, Marke up, schlichtweg das gesamte Kunstprodukt der Selfmade-Diva. Dennoch machte Sayana ihre Sache richtig gut.

Sie ließ sich von der kühlen Kunstblondine bei ihrem wilden Posing nicht beeindrucken. Und am Schluss war sie die Einzige, die sogar zwei Fotos aus den Händen von Heidi Klum entgegennehmen konnte und damit natürlich eine Runde weiter in Richtung des großen Finales am 23. Mai in Düsseldorf gekommen ist. Nicht so erfolgreich zeigte sich die Grevenbroicherin allerdings in dieser Folge in den Interviews.