Ehemalige „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin : Grevenbroicher Model Sayana Ranjan ist „Miss Galaxy“

Ehemalige „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin

Grevenbroich Sayana Ranjan aus Grevenbroich war Finalistin bei „Germany’s next Topmodel“. Nun wurde die 21 Jahre alte Studentin im Düsseldorfer Steigenberger-Hotel zur Siegerin im Deutschland-Finale der „Miss Galaxy“-Wahl gekürt.

Rund 30 schöne Frauen mit internationalem Hintergrund standen in der Endausscheidung. Sayana Ranjan, deren Eltern aus Sri Lanka und Indien stammen, holte sich nach mehreren Wertungsgängen in den klassischen Outfits Abendkleid und Bikini den Titel. Zweite wurde die 20-jährige Deutsch-Türkin Sevnur Temel aus Lüdenscheid, den dritten Platz sicherte sich Yelysaveta Savanovich aus der Ukraine, die seit sechs Jahren in Bielefeld wohnt.