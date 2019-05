Germany’s next Topmodel : Sayana landet im Finale auf Platz zwei

Paradiesisch schön: Sayana im Stil eines Unterwäschemodels beim finalen Catwalk. Zwar konnte sie das Finale nicht für sich entscheiden, wird aber als Model „auf jeden Fall weitermachen“. Foto: ProSieben/Willi Weber

Grevenbroich/Düsseldorf Auch wenn es mit dem Titel nicht geklappt hat: Die Königin der Herzen Sayana Ranjan will neben dem Studium weiter modeln. Außerdem sollen bald die Hochzeitsglocken klingen.

Nur einen Wimpernschlag vor ihrem ausdrücklichen Ziel, Germany’s next Topmodel zu werden, ist Sayana Ranjan gescheitert: Im umjubelten Finale machte Mitstreiterin Simone Kowalski das Rennen. Im Kampf um den Titel musste sich Grevenbroichs hübschestes Gesicht zwar geschlagen geben, vor dem Aus steht sie damit noch lange nicht. „Ich mache auf jeden Fall weiter“, hatte sie über ihre Model-Ambitionen erklärt.

Für dieses Ziel weiß die junge Frau mit indisch-tamilischen Wurzeln die Familie in ihrem Rücken. Vater Rajah war schon immer davon überzeugt, seine Tochter habe das Zeug für eine Modelkarriere, und dann ist da vor allem Prashath, genannt „Prash“, der Mann an ihrer Seite. Bei der Finalshow saß er nicht nur direkt am Laufsteg, um den Fan-Tross mit den überdimensionierten „Sayana“-Schildern anzuführen und seiner Liebsten die Daumen zu halten. Als der Traum vom Sieg zerplatzte, war er sofort zum Trösten und Tränentrocknen da.

„Wir sind einander versprochen“, erzählt Sayana glücklich. „Dass er mich liebt, sagt er mir jeden Tag.“ Allerdings blitzt bislang kein Ring am Finger der Schlossstädterin. Als Heidi Klum in der Finalshow das magische Wort „Hochzeit“ sprach, hofften alle, für Sayana und Prash würden jetzt die Hochzeitsglocken läuten. Zumal, da Sayana und Kolleginnen kurz darauf als Bräute bekleidet beim sogenannten „Love-Walk (Liebeslauf)“ über die Bühne schritten. Es war dann aber die längst ausgeschiedene Topmodel-Teilnehmerin Theresia, die ihrem Freund Thomas vor laufenden Kameras überaus ergriffen schluchzend das Ja-Wort gab.

„Ich will diesen Abend und jeden Moment genießen“, hatte Sayana vor der Finalshow in Düsseldorf verkündet. Grazil ließ sie sich unter anderem von den Tänzern um Magic Mike auf Händen tragen, brillierte als so etwas wie ein neonfarbenes Küken im „Bibo“-Design und zeigte mit anmutigen Schritten und farbenfrohen Schmetterlingsflügeln Qualitäten als Unterwäschevorführerin. Begeistert erklangen die „Sayana!“-Rufe, immer wieder bekam sie ihren Applaus. Nicht nur die Zuschauer sind von der 20-jährigen Studentin angetan, Heidi Klum betonte immer wieder, wie bildhübsch Sayana ist. Und Gast-Juror Thomas Hayo sagte über ein Shooting: „Es war eine Freude, dir bei der Arbeit zuzusehen.“