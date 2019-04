Grevenbroicherin bei Germany’s Next Topmodel : Sayana Ranjan punktet als Zirkusdompteurin

Foto: ProSieben/Martin Ehlben

Grevenbroich Riesenschritt für die Grevenbroicher Kandidatin. Sayana nimmt die nächste Klippe auf dem Weg zum Germany’s Next Topmodel-Finale am 23. Mai in Düsseldorf.

Ihrem Ziel, Germany’s Next Topmodel zu werden, ist Sayana Ranjan wieder einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Als so etwas wie die exotischste Zirkusdompteurin der Show konnte die 20-Jährige punkten. Dazu hüllte sich die Grevenbroicher Schönheit nicht nur in ein entsprechendes Outfit, goldglänzende Schuhe, Netzstrumpfhosen, bauchfreies Top sowie einen glitzernden Zylinder inklusive, und ließ sich ihre Haarpracht zu einer Art Zuckerwattenwunder aufdrehen, sondern bekam von Chef-Jurorin Heidi Klum noch besondere Accessoires um den Körper gelegt: Schlangen.

„Davor habe ich keine Angst“, erklärte sie lächelnd und stellte beim Fotoshooting mit Brian Bowen Smith unter Beweis, wie gekonnt sie mit Reptilien auf Tuchfühlung gehen kann. „Das ist cool!“, lobte der. Den Moment feierte die für Business-Management eingeschriebene Studentin tatsächlich nur kurz, denn sie und ihre verbliebenen Mitbewerberinnen ums Finale am 23. Mai in Düsseldorf hatten sich nach dem bewährten Robbie Williams-Motto „Let me entertain you!“ noch in weiteren Unterhaltungsfächern zu beweisen, wie etwa einem Bühnenauftritt. Kein Geringerer als Sunnyboy Thomas Gottschalk war dazu als Trainer am Start. „Ich kann niemandem etwas einimpfen. Nur raten, etwas zu tun oder zu lassen“, erklärte der Showmaster. Von Sayanas Beitrag übrigens war der Quotenmann angetan: „das ist gut anzuschauen und auf hohem Unterhaltungsniveau“.