Teilnehmerin aus Grevenbroich: Topmodel-Kandidatin Sayana hat große Pläne

Sie pendelt zwischen Alpenkulisse, kalifornischer Wüste und Los Angeles: Sayana Ranjan führt ein Leben, von dem viele träumen. „Mir geht es sehr gut“, erzählt Grevenbroichs heißeste Aspirantin auf den Titel „Germany’s next Topmodel“ glücklich. Woche für Woche weiß die 20-Jährige sich gegen ihre Konkurrentinnen durchzusetzen und konnte jetzt ihren „ersten Job ergattern. Darauf bin ich besonders stolz“, es ging nämlich nicht nur allein darum, gut auszuschauen und zu posen, „es ging um die Persönlichkeit“. Und davon hat die Tamilin einiges zu bieten. Mit traditionellen Rollen-Klischees im allgemeinen, speziell aber dem indischer Frauen hat die aparte Exotin mit der Walle-Mähne nichts am Hut, „ein no go, so würde ich nicht leben wollen“. Nach dem Abi an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule ist sie für Business-Management an der Uni eingeschrieben – und jetzt die Castingshow. Sie hat die Rückendeckung ihrer Eltern, „mit denen habe ich ein Riesenglück, sie sind in vielen Belangen locker.“ Beispielsweise, was die Ambitionen als Model angeht. „Mein Vater hat schon früher gesagt: ‚Dich will ich mal im Fernsehen sehen!’ Aber als kleines Mädchen nahm ich das nicht ernst und glaubte nicht an mein Potenzial.“ Volle Unterstützung bei der Bewerbung für #gntm bekam sie auch von Mama Sasikumari Ranjan, „Sie ist mein Vorbild“, schwärmt sie über die „stärkste Frau, die ich kenne“. Und auch der Mann an ihrer Seite, Prashath Lokeswaran („wir sind nicht verlobt, wir sind einander versprochen“) unterstützt sie, wo immer es ihm möglich ist.