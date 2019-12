Genuss in Grvenbroich : Der Unantastbare aus den Zwanzigern

Barrenstein Mit dem Jahreswechsel beginnt ein neues Jahrzehnt. Gastronom und Whisky-Experte Werner Bielen-Hoffrichter sollte zu diesem Anlass ein besonderes Tröpfchen kredenzen. Er entschied sich für einen alten Zwetschgenbrand vom Main.

Ein Warnhinweis vorab: Das Lesen dieses Textes kann schwindelig machen! Denn es geht um Alkohol. Zur Feier des neuen Jahrzehnts zieht Werner Bielen-Hoffrichter (61) den (fast) Hundertjährigen, der langsam, aber mit Nachdruck in die Nase steigt. In diesem Fall ist es die „Wilde Zwetschge“, aufgewachsen, gepflückt und im Jahr 1924 destilliert in Freudenberg am Main, bei der Brennerei-Manufaktur Ziegler. Seitdem die dortige Brauerei im Jahr 1865 die staatlichen Brennrechte bekam, pflegen Inhaber und Mitarbeiter einen Brauch: Sobald ein Jahrgangsbrand besonders gut gelungen ist, stellen sie einen großen Glasballon des leckeren Stöffchens ins Antiquariat des kühlen Brauereikellers. Dort ruht der Brand und wird nur zu besonderen Anlässen wieder ans Tageslicht geholt.