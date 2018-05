Grevenbroich: Gemeinsame Prozession von fünf Pfarrgemeinden

Grevenbroich Die Pfarreiengemeinschaft Elsbach/Erft organisiert zum neunten Mal eine gemeinsame Fronleichnamsprozession aller fünf Pfarrgemeinden. In diesem Jahr werden die Gläubigen von Gustorf über Laach nach Elfgen ziehen.

Am Donnerstag, 31. Mai, beginnt um 9 Uhr eine Messe in der Gustorfer Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt. Die anschließende Prozession zieht - angeführt von Schützenabordnungen der Pfarreiengemeinschaft - über die Christian-Kropp- und Brucknerstraße zum ersten Segensaltar am Gustorfer Heiligenhäuschen. Von dort geht es weiter über die Fürther- und Kirchstraße zum zweiten Altar auf dem Bauernhof der Familie Fink in Laach. Nächstes Ziel der Katholiken ist die Elfgener Pfarrkirche St. Georg. Dort schließen sich Kindergartenkinder und Grundschüler - für die um 10.15 Uhr ein Wortgottesdienst beginnt - der Prozession an. Über die Deutsch-Ritter-Allee, Auf der Artwick und der Von-Droste-Straße geht es zum dritten Altar vor der Seniorenresidenz "Bernardus". Danach ziehen die Gläubigen zurück zur Elfgener Kirche.