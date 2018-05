Grevenbroich: Gemeinde gegen Verschiebung der A61

Grevenbroich Der Braunkohleausschuss bestätigt die Verkleinerung des Tagebaus.

Inzwischen liegen mehr Vorschläge auf dem Tisch, über welche in den nächsten zwei Jahren zu beraten sein wird. Allein für die Trassenführung der künftigen Autobahn 61 stellte Susanne Brüggemann von der Bezirksregierung gestern sechs Varianten vor. Die Bezirksregierung Köln sieht in dem gestrigen Tag "keinen Redaktionsschluss für alternative Vorschläge". Mit den Unterlagen und den darin enthaltenen Varianten, über welche der Ausschuss gestern abgestimmt hat, tritt sie nun in ein Verfahren ein, in dem die sich teilweise widersprechenden Interessen betrachtet und in einer rechtlichen Abwägung bis 2020 zu einer Entscheidungsgrundlage geführt werden sollen. Und: Dass es gegenläufige Interessen gibt, zeichnete sich gestern bereits ab.