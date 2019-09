Schützenfest in Gustorf : Gustorfer leihen sich Fackeln fürs Schützenfest aus

Grevenbroich Der Fackelzug brachte viele Besucher, die auch ins Zelt kamen. Aber drei von sechs präsentierten Fackel waren ausgeliehen.

Die Zwischenbilanz des Königspaares Horst I. Fienitz und Martina könnte positiver nicht ausfallen: „Ein absoluter Traum ist wahr geworden“, sagten die Beiden am Samstagabend. Alle Erwartungen seien übertroffen worden. „Wir würden es immer wieder machen“, erklärte Schützenkönig Horst I. Fienitz (60). Ebenso wie Hans Voigt, Präsident des Bürger-Schützenvereins 1862 Gustorf, hofft die Majestät, dass sich am heutigen Montag mindestens ein Bewerber für das Königsamt finden wird. In Gustorf wird bei traumhaftem Spätsommerwetter Schützenfest gefeiert. Eröffnet wurde das Fest erstmals bereits am Freitag: Da stand um 17 Uhr die Kirmesplatzeröffnung für die Kinder auf dem Programm. Mit dabei war Bürgermeister Klaus Krützen. Offiziell eingeläutet wurde das Fest am Samstag um 12 Uhr mit dem Glockenspiel des „Dom an der Erft“.