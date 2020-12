Geldsegen für Grevenbroich : Montag erhält die Stadt 30,8 Millionen Euro

Im Rathaus wird am Montag ein Millionenbetrag erwartet. Foto: Hammer, Linda/Hammer, Linda (lh)

Grevenbroich Land und Bund unterstützen Grevenbroich für ausgefallene Gewerbesteuereinnahmen. Mit dem Geld kann das Haushaltsdefizit deutlich abgebaut werden. Bislang hatte die Kämmerin nur mit einem Drittel der Summe gerechnet.

Die Stadt Grevenbroich erhält rund 30,8 Millionen Euro zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen durch die Corona-Pandemie. Wie die Landtagsabgeordnete Heike Troles (CDU) mitteilt, soll die Auszahlung bereits am kommenden Montag erfolgen. Mit insgesamt 2,72 Milliarden Euro gleichen das Land NRW und der Bund den Kommunen diese Mindereinnahmen aus.

„Grevenbroich bekommt damit so viel Geld vom Land wie noch nie“, sagt Heike Troles. Mit den nahezu 31 Millionen Euro könne der städtische Haushalt „ohne Kürzungen geplant und weiterhin wichtige Investitionen getätigt werden“. Damit wirke sich „die gute Politik von Finanzminister Olaf Scholz auch auf Grevenbroich aus. Das Geld hilft, um die finanziellen Folgen der Corona-Krise abzumindern“, betonte SPD-Fraktionschef Daniel Rinkert in einer Stellungnahme. Es sei richtig, „dass die Landesregierung dem Beispiel des Bundes folgt und die Kommunen in NRW unterstützt“.