Geldautomat in Grevenbroich-Kapellen Volksbank lässt „Mini-Filiale“ auf Netto-Parkplatz bauen

Seitdem der Mietvertrag für die Filiale an der Schubertstraße ausgelaufen ist, gibt es keine Filiale der Volksbank mehr in Kapellen. Das soll sich jetzt ändern: Das Kreditinstitut wartet auf die Lieferung einer Art „Mini-Filiale“, die auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Stadionstraße 1 verankert werden soll. „Wir rechnen täglich mit der Lieferung“, sagt Vorstandsmitglied Patrick Grosche. Das Gebilde soll fünf mal zweieinhalb Meter groß und für Kunden begehbar sein. Die Volksbank investiert in den Ersatz-Standort rund 100.000 Euro. Kunden sollen in dem Pavillon zwei Geräte nutzen können: einen Geldautomaten sowie einen Service-Automaten für Kontoauszüge und Überweisungen.