Deutsche Bank in Grevenbroich Täter sprengen nachts um vier Geldautomat in der Innenstadt

An dem Fluchtfahrzeug sollen Moerser Kennzeichen montiert worden sein. Die Polizei ermittelt zur Stunde, ob die Kennzeichen am Niederrhein für die Tat in Grevenbroich gestohlen wurden. Auch inspizieren Spezialisten der Kriminaltechnischen Untersuchung den Tatort an der Bahnstraße. Der Bereich um die Filiale der Deutschen Bank ist abgesperrt, der Fahrzeugverkehr wird über die Graf-Kessel-Straße beziehungsweise ab der Karl-Oberbach-Straße umgeleitet. Die Ermittlungen dauern an.