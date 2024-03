Gastronomie in Grevenbroich Grevenbroicher Gastronomie-Geschichte wird für die Nachwelt erhalten

Ein Stück Gastronomie-Geschichte wird der Nachwelt erhalten: Dieter und Elvira Kaufmann, die viele Jahrzehnte lang das Sterne-Restaurant „Zur Traube“ in Grevenbroich führten, werden an diesem Samstag ihren gastronomischen Nachlass dem Kreisarchiv in Zons übergeben. Neben Speisekarten, Gästebüchern und Fotos zählt dazu auch ein Film über den ehemaligen Feinschmecker-Tempel.