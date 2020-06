Gas-Alarm in Hemmerden : Feuerwehr rettet vier Menschen und einen Hund

Zahlreichen Einheiten der Feuerwehr fuhren am Dienstag zum Sportplatz an der Buscher Straße in Hemmerden. Dort hatten Anwohner einen deutlichen Gasgeruch gemeldet. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Hemmerden Es roch verdächtig nach Gas. Deshalb verständigten Anwohner in Hemmerden am Dienstag den örtlichen Gas-Versorger. Der alarmierte die Feuerwehr. Als die ersten Einheiten am Einsatzort eintrafen begann ein anderthalbstündiger Einsatz.

Ein starker Gasgeruch am Sportplatz Buscher Straße löste am Dienstag gegen 11 Uhr einen eineinhalbstündigen Einsatz der Feuerwehr aus. Offenbar war eine Flüssiggasanlage mit Tank und Leitungen undicht. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hemmerden brachten eine Putzfrau, drei Bewohner und einen Hund in Sicherheit.

Der Alarmruf kam vom regionalen Gasversorger. Der meldete gegen 11 Uhr der Leitstelle, dass Passanten im Bereich des Sportplatzes Gas gerochen hatten. Deshalb fuhren mehrere Einheiten der Grevenbroicher Feuerwehr nach Hemmerden. Kräfte der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr waren als erste am Einsatzort – und bestätigten den Gasgeruch. Sie brachten auch die Betroffenen in Sicherheit.

Gleichzeitig suchte ein Trupp mit einem Gasmessgerät die Umkleide am Sportplatz und die Umgebung nach der Quelle des Gases ab. An dem Flüssiggastank neben dem Haus wurden sie fündig. Dort und an der Verbindung zur Umkleide sperrten sie die Gasleitung ab.

Da die Prüfgeräte nach kurzer Zeit zwar keine messbare Gaskonzentration mehr feststellen konnten, wohl aber der Geruch nicht gänzlich verflogen war, warteten die Einsatzkräfte bis Experten einer Fachfirma übernahmen. Gegen 12.30 Uhr konnten alle Kräfte wieder an die Standorte einrücken.

((NGZ))