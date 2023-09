Stromerzeugung und Landwirtschaft vereint Erste „Agri-PV“ am Tagebau – RWE startet großes Pilotprojekt

Unweit des „Skywalk“-Aussichtspunkts am südlichen Ende des Tagebaus Garzweiler hat RWE in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Jülich ein Pilotprojekt gestartet. Auf einer sieben Hektar großen Ex-Tagebau-Fläche entsteht seit Juni die revierweit erste große Agri-PV-Anlage. Dort sollen „zwei Fliegen mit einer Klappe“ geschlagen werden: Die Fläche soll für Landwirtschaft und Stromerzeugung gleichzeitig genutzt werden, geplant ist ein „Ackerbau unter Fotovoltaik“. Bereits zum Ende des Jahres soll die Anlage in Betrieb gehen.