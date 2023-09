Fotos Revierweit erste große Agri-PV-Anlage am Tagebau Garzweiler vorgestellt

RWE hat ein Pilotprojekt an den Start gebracht. Am Tagebau Garzweiler entsteht zurzeit die revierweit erste große Agri-PV-Anlage. Getestet werden in Zusammenarbeit mit dem Forshcungszentrum Jülich drei technische Konzepte. Eines ist hier zu sehen: Unter dem Ständerwerk – im Schatten – könnten Beerenkulturen gedeihen.