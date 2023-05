Event am Wochenende in Grevenbroich Wie der Verkehr bei den Gartentagen geregelt wird

Die zweite Auflage der „Grevenbroicher Gartentage“ auf dem Gelände rund ums Alte Schloss startet am Samstag, 13. Mai. Auf dem großen Pflanzenmarkt werden mehr als 40 Aussteller am Samstag und Sonntag unter anderem klimaresistente Pflanzen, aber auch seltene Arten und anderes präsentieren. Mit Sperrungen wegen der Gartentage müssen Autofahrer bereits ab Freitag, 12. Mai, rechnen. Ab 12 Uhr wird nach Auskunft der Stadtverwaltung die Schlossstraße im Bereich vom Torbogen am Haus Hartmann bis zur Höhe der Alten Feuerwache gesperrt, damit stehen auch die Parkplätze in diesem Bereich nicht zur Verfügung.