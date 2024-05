„Grevenbroicher Gartentage“ 2024 Grünes Paradies für Hobbygärtner am Alten Schloss

Mit dem Aufbau und der Umzäunung des Geländes wird am Sonntag gegen 7 Uhr begonnen. Die Parkplätze am Alten Schloss werden bereits am Samstagnachmittag gesperrt. Insgesamt wird es drei Kassen und damit eine mehr als in den Vorjahren geben: Einlassstellen sind an der Erftbrücke an der Schlossstraße, an der Alten Feuerwache und in der Nähe des historischen Torbogens. „Alles ist bestens vorbereitet“, sagt Andrea Istas. „Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.“