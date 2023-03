Fußgängerzone in Grevenbroich Markantes Eckhaus steht zum Verkauf

Eines der markantesten Gebäude in der Grevenbroicher Innenstadt steht zum Verkauf: Victor und Henriette Göbbels möchten sich von der im Jahr 1900 erbauten Immobilie an der Ecke Kölner Straße/Zünftestraße trennen, weil sie ins Allgäu gezogen sind. Seit einigen Tagen ist das drei Etagen zählende Gebäude inseriert – schon zum zweiten Mal. „Wir wünschen uns jemanden, der Interesse an dem Haus hat. Und daran, dass das Geschäft im Erdgeschoss bleibt“, sagt Victor Göbbels. Die Familie hatte das zuletzt von Henriette Göbbels geführte Wäschegeschäft an Sandra Baar übergeben, die es nun weiterführt.