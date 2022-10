Fußgängerzone in Grevenbroich : City-Lieferverkehr bereits ab 6 Uhr

Blick in den Steinweg: Mit einem Schild wird dort auf die Zeiten für den Lieferverkehr hingewiesen. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Auf Wunsch etwa von Bäckern korrigiert die Stadt Grevenbroich die Sperrzeiten. Was genau entschieden werden soll und wann die Fußgängerzone komplett „abgepollert“ sein soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Anlieferzeiten in der Fußgängerzone werden nochmals um eine Stunde verlängert – damit unter anderem frische Brötchen und Brot rechtzeitig zum Geschäftsbeginn in Geschäften liegen. Die elektronisch hochfahrenden und versenkbaren Poller an den Zufahrten zur Einkaufsmeile sollen künftig nicht erst um 7, sondern bereits um 6 Uhr den Weg für Lieferwagen freigeben – auf Wunsch von Gewerbetreibenden, wie die Stadtbetriebe den am Dienstag tagenden „Beirat Bauen“ informieren. Mittags sollen die Sperren wie bisher um 12 Uhr hochfahren, ab dann sind Autos in der Fußgängerzone tabu.

Insbesondere Bäckereibetriebe haben laut SBG beklagt, dass die zulässigen Lieferzeiten nicht ausreichen würden, um pünktlich mit Geschäftsbeginn frische Backwaren anbieten zu können. „Politik und Verwaltung stimmen darin überein, dass eine Ausweitung der Lieferzeiten auf werktäglich 6 bis 12 Uhr unumgänglich ist, um den Interessen der Gewerbetreibenden entgegen zu kommen“, erklären die SBG. Zur Diskussion stand auf Wunsch von Unternehmen eine noch weitergehende Lösung, die aber abgelehnt wurde. „Einer Öffnung der Fußgängerzone ab 5 Uhr morgens wurde unter Beachtung der Vorschriften des Landes-Immissionschutzgesetzes zur Nachtruhe nicht zugestimmt“, informieren die SBG.

Im Februar 2021 waren die elektronischen Poller an der Kölner Straße, Breite Straße und am Rathaus in Betrieb gegangen. Anlass für die Montage waren wiederholte Beschwerden von Händlern, Passanten und Politikern über zahlreiche Autos außerhalb der Lieferzeiten in der Fußgängerzone gewesen. Mit den neuen Sperren hatte die Stadt die Anlieferzeit – vorher von 7 bis 11 Uhr – um eine Stunde bis 12 Uhr verlängert. Morgens blieb es zunächst bei der 7-Uhr-Regelung.