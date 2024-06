Fußball-EM in Grevenbroich Huhn „Berta“ ist das EM-Orakel im Seniorenhaus St. Martinus

Was braucht es, um als Fußball-Orakel bekannt zu werden? Ein gutes Gespür für Dramatik, eine starke Präsenz vor der Kamera und – im Fall von Huhn „Berta“ – einen unstillbaren Appetit auf Mehlwürmer. Das gefiederte Tier bringt all diese Eigenschaften mit. Vor jedem EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft läuft „Berta“ zu einer von zwei Futterstellen. Pickt sie Körner und Würmer an der „deutschen“ Futterstelle, gewinnt die DFB-Elf. Und wenn das Huhn zur gegnerischen Futterstelle läuft: Dann wird’s spannend. Ein Unentschieden ist nicht vorgesehen.