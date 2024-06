Fußball-EM in Grevenbroich Bis zu 500 Fußballfans können beim Public Viewing in der Alten Feuerwache mitfiebern

Wer zum Rudelgucken in die an der Schlossstraße 12 gelegene Alte Feuerwache kommen möchte, sollte möglichst über die Graf-Kessel-Straße und die Straße Am Flutgraben anreisen. Die anderen Wege, die zum Übertragungsort führen, sind voraussichtlich bis 22 Uhr wegen des Citylaufs gesperrt. Das gilt auch für die Karl-Oberbach-Straße und die Schlossstraße (bis Höhe Ian-Hamilton-Finlay-Park). Parkplätze stehen für Besucher des Public Viewings auf dem Platz der Republik, am Flutgraben sowie an der „Spielspinne“ zur Verfügung.