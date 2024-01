In Grevenbroich gefunden und nie abgeholt Fundbüro bleibt auf Dutzenden Schlüsselbunden sitzen

Das Fundbüro in Grevenbroich ist Teil des Bürgerbüros neben dem Alten Rathaus. Dort werden die Fundsachen verwahrt – mindestens sechs Monate lang. Erreichbar ist das Büro unter der Rufnummer 02181 6083399 sowie per E-Mail an buergerbuero@grevenbroich.de. Geöffnet ist es montags und dienstags von 8 bis 16, mittwochs von 7 bis 12.30, donnerstags von 9 bis 18 und freitags von 8 bis 12.30 Uhr. Wer einen verlorenen Gegenstand sucht, muss aber nicht „auf gut Glück“ im Bürgerbüro vorstellig werden. Was viele nicht wissen: Über das Kommunalportal erhalten Bürger online Einblick in den Fundus.