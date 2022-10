Aus dem Fundbüro Grevenbroich : Kuriositäten bei Fundsachen-Versteigerung

Grevenbroich Das Fundbüro der Stadt versteigert im November einige Fundsachen, die niemand abgeholt hat. „Klassiker“ sind dabei – aber auch Schmuck, Uhren, Smartphones und manch eine Kuriosität.

56 Positionen sind unter www.sonderauktionen.net (hier auf „Grevenbroich“ klicken) gelistet, am 10. November geht’s los. Was angeboten wird, ist schon jetzt öffentlich einsehbar. Dabei sind auch Kuriositäten. So gibt es allerlei Dinge, die offenbar Handwerker verloren haben. Ein Beispiel: Ab 10. November, 18 Uhr, können Interessierte zehn Tage lang Gebote etwa für Werkzeugkoffer abgeben – in einem befindet sich ein Presszangen-Set, in zwei weiteren das entsprechende Zubehör.