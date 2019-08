Fund in Grevenbroich : Historische Einblicke in die Anfänge von St. Elisabeth

Grevenbroich Im Krankenhaus-Keller stieß Kreisarchiv Stephen Schröder jetzt auf einen kleinen Schatz: Er hat Fotos und Dokumente aus den frühen Jahren von St. Elisabeth gefunden.

Was den Fund für den Archivar so wertvoll macht: „Sehr viele der Fotos sind datiert und beschriftet, im Falle des Albums kennen wir sogar den Namen des Fotografen“, sagt Stephen Schröder, der nun mögliche Rechtsnachfolger ausfindig machen will. Zunächst aber werden die Fachleute im Zonser Archiv die Bilder von ihrem möglicherweise säurehaltigen Untergrund lösen und konservatorisch korrekt einlagern, damit sie weiterhin erhalten bleiben. Wie auch das übrige Archivgut soll das Material zeitnah digitalisiert werden und so künftig zu Dokumentations- und Forschungszwecken zur Verfügung stehen.