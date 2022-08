Für Grevenbroich und Rommerskirchen: Polizei stellt neue Bezirksbeamte vor​

Grevenbroich/Rommerskirchen Carmen Weidner und Dietmar Engels haben ein offenes Ohr für Bürger-Anliegen. Sie sichern nicht nur Feste ab, sondern vollstrecken auch Haftbefehle. „Angedockt“ sind sie an die Wache Grevenbroich.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat zwei neue Bezirksdienstbeamte vorgestellt: Hauptkommissar Dietmar Engels ist ab sofort für die Grevenbroicher Innenstadt, Laach und Elfgen zuständig. Hauptkommissarin Carmen Weidner ist nun als Bezirksdienstbeamtin Ansprechpartnerin für die Bewohner von Rommerskirchen . „Angedockt“ sind beide an die Polizeiwache Grevenbroich . „Sie sind Botschafter für die Polizei in ihren Bezirken“, sagt Hans-Jürgen Petrauschke, der als Landrat auch Chef der Kreispolizeibehörde ist.

Dietmar Engels (58), der von 1992 bis 2002 schon für die Polizei in Grevenbroich tätig war und in den vergangenen neun Jahren als Motorrad-Polizist in Neuss unterwegs war, tritt nun im Bezirksdienst die Nachfolge von Thomas Peters an. In Engels‘ Bereich fallen auch die „lebendigen“ Bereiche der Grevenbroicher Innenstadt – inklusive Bahnhofsviertel, ein Quartier, das immer wieder die besondere Aufmerksamkeit der Ordnungshüter fordert. Engels versteht sich als Bindeglied zwischen Bürgern und Polizei. Privat geht der Halter zweier Hunde gern campen.

Die Begeisterung für Tiere teilt auch Carmen Weidner. Man könnte sagen, dass sie „passend zur Landgemeinde“ Rommerskirchen vier Pferde, zwei Hunde und einen Kater hat. Aber das soll bei ihrer Arbeit im Bezirksdienst keine große Rolle spielen. Die 52-Jährige freut sich darauf, „den Streifenwagen stehen zu lassen“ und nun mit offenem Ohr für die Menschen in „Roki“ da zu sein. Im Gegensatz zum Einsatzgebiet von Dietmar Engels ist ihr Beritt äußerst weitläufig – und mit knapp 14.000 Einwohnern ist Rommerskirchen auch nicht gerade ein kleiner Bezirk. Aber ein vergleichsweise friedlicher, wenn auch dort Straftaten geschehen. Das haben Kostenpflichtiger Inhalt die Schüsse in einem unscheinbaren Wohngebiet in Butzheim Mitte Mai mit aller Wucht verdeutlicht. Weidner tritt nun die Nachfolge von Ralf Hoffmann an. Die vergangenen Jahre war sie im Wach- und Wechseldienst der Polizei in Grevenbroich aktiv, auch war sie im Wachdienst in Jüchen tätig. Kreisweit gibt es derzeit 44 Bezirksdienstbeamte.