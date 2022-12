Für Familien in Grevenbroich Alte Feuerwache startet Aktion „Winterzauber“

An drei Tagen (von Freitag, 16. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember) soll es auf dem Gelände einen Adventsmarkt mit geschmückten Buden geben, Besucher sollen sich an Feuerkelchen aufwärmen können. Auch soll es frische Waffeln und heiße Getränke zu familienfreundlichen Preisen geben. Für Kinder steht an allen Tagen ein Bastel-Programm auf dem Plan. Darüber hinaus soll am Samstag und am Sonntag ein weihnachtlicher Film vorgestellt werden, der sich für Zuschauer ab einem Alter von sechs Jahren eignet. Um möglichst vielen Kindern die Chance zu geben, zuzuschauen, soll an beiden Tagen der selbe Film gezeigt werden.