Rallye ab Grevenbroich : Mit dem Auto quer durch Afrika

Grevenbroich Michael Fletzoreck nimmt an einer Rallye für den guten Zweck teil. Sie führt von Grevenbroich bis nach Gambia.

Der Respekt vor der langen Fahrt ist allerdings groß. „Je näher der Abreisetag rückt, desto größer werden meine Angst und Nervösität“, sagt Fletzoreck. „Doch ich freue mich auch total.“ Die Angst ist nicht unbegründet. Das weiß auch Fletzoreck. „Es ist kein normaler Urlaub“, sagt er und berichtet davon, dass er während seiner Reise durchaus auf wilde Tiere und wie er sagt „böse Menschen“ treffen könne. Gefahren gibt es auch nachts: Es kommt vor, dass Fletzoreck mitten in der Wildnis übernachten muss – in der Dunkelheit und bei Minusgraden, die nachts in der sonst so heißen Wüste herrschen.