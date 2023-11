Polizei und Feuerwehr im Einsatz Fünf Verletzte bei Unfall auf der Aluminiumstraße

Die Kreisleitstelle in Neuss erhielt gegen 16.20 Uhr zunächst nur über das E-Call-System des ersten Unfallfahrzeugs Kenntnis von dem Zusammenstoß in Höhe der Bahnüberführung in der Nähe des Industriegebiets Ost. Da im Fahrzeug selber niemand antwortete, alarmierte die Leitstelle gleich mehrere Einheiten der Feuerwehr. Ein weiterer Anrufer meldete sich allerdings kurze Zeit später über den Notruf 112 in der Leitstelle und konnte nähere Angaben zum Unfall machen.