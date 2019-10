Female Singers Nite in Grevenbroich : Fünf Frauen rocken das Café Kultus

Grevenbroich Die vierte „Female Singers Nite“ verspricht rockig zu werden. Die eingeladenen Sängerinnen warten mit reichlich Band- und Solo-Erfahrung auf.

Die vierte Auflage der „Female Singers Nite“ im Café Kultus steht an. Am Freitag, 18. Oktober, lädt Musikerin Virginia Lisken vier weitere Künstlerinnen ein, mit ihr im Schatten der Kirche St. Peter für Unterhaltung zu sorgen. Zudem stellt die Fotografin Renate Kümpel erneut ihren Blick auf weibliche Musiker aus.

Den Auftakt zum Abend macht Lisken selbst. Die Sängerin und Liedtextautorin steht jedoch nicht allein auf der Bühne. Der Jülicher Musiker Arne Schenk begleitet sie an der Gitarre, Ulla Königs an den Percussions. Schenk ist bekannt für seine Auftritte mit den „SpellOtones“ und organisiert außerdem den Jazzclub Jülich, in dem er auch selbst spielt. Königs war in den 80er Jahren Mitglied der ersten Grevenbroicher Frauenband „Tabula Rasa“.

Den dritten Auftritt des Abends bestreitet Ute Dahm. Noch im vergangenen Jahr unterstützte sie Lisken an der Harfe und am Saxophon. Nun greift sie selbst zum Mikrofon. Dahm ist gleich mit zwei Bands unterwegs, den „Acoustic 4 U“ und „Rising Secret“. Beide Bands geben Bruce Springsteen als Vorbild an, es dürfte also rockig werden. Auch sie bekommt tatkräftige Unterstützung durch ihre Bandkollegen Rudi Rüttgers an der Gitarre und Edmund Erich am Klavier.