Früschoppen beim Schützenfest 2023 in Grevenbroich BSV-Vize gibt dem Landrat ein Mikrofon-Verbot

Unter die Gäste mischten sich auch einige Vertreter der Stadtverwaltung. Für den neuen Ordnungsdezernenten Arno Jansen ist die Teilnahme am Grevenbroicher Schützenfest eine Premiere. Aktiver Schütze ist er in einem Jägerzug in Neuss – das Fest in der Schlossstadt „hat aber auch seinen Reiz“, sagte Jansen, der sich beim Frühschoppen unter anderem mit Feuerwehr-Chef Udo Lennartz austauschte. Die Sicherheit war am Stehtisch gleich in mehrerlei Hinsicht Thema. Zur Lage auf der Kirmes sagt der Ordnungsdezernent: „Die Besucher feiern friedlich, unauffällig.“