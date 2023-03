Frühjahrsputz mit großer Beteiligung Fast 2500 Grevenbroicher sammeln 70 Kubikmeter Müll

Einer der Treffpunkte war die Kapelle in Münchrath. Wer sich zum Müllsammeln einfand, gehörte größtenteils der St. Hubertus Schützen- und Kirmesgesellschaft an. Hermann Jansen fuhr mit seinem Gutbrod-Minitraktor samt Anhänger vor, um auch größere Funde zum Kirmesplatz transportieren zu können. Hans Esser blickte zurück: „In den vergangenen Jahren hatten sich stets 25 bis 35 Menschen an der Aktion beteiligt; das ist schon ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass Münchrath nur rund 360 Einwohner hat.“ Letztes Jahr habe die Aktion nur in begrenztem Rahmen stattgefunden, was fehlte, war der gesellige Ausklang. 2021 war der Frühjahrsputz komplett ausgefallen.