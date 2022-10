Für mehr Tempo im Netz : Neuer Mobilfunkmast an der L 116 bei Frimmesdorf

Frimmersdorf Ein neuer, 35 Meter hoher Mast wird bei Frimmersdorf errichtet. Was es mit dem Bauwerk westlich der Landesstraße 116 auf sich hat.

Bei Frimmersdorf wird zurzeit an einem neuen Mobilfunkmast gearbeitet. Die Baustelle für das 35 Meter hohen Bauwerk liegt westlich der L 116 an der Zufahrt der Kreisstraße 39 auf die Landesstraße – nahe des Basalt-Asphaltmischwerks. Wie die Deutsche Telekom mitteilt, soll mit dem neuen Mobilfunkstandort die Versorgung im Stadtteil Frimmersdorf und in der Umgebung des Ortes verbessert werden. „Immer mehr Menschen sind gleichzeitig im Netz unterwegs. Sie tauschen Fotos und Videos oder arbeiten mobil. Deshalb erhöhen wir ständig Geschwindigkeit und Kapazität in unserem Netz“, sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie Telekom Deutschland. Durch den Mobilfunk-Ausbau will die Telekom Netz-Lücken schließen und die Bandbreiten erhöhen.