Strukturkonzept für Frimmersdorf vorgestellt Rechenzentren am Kraftwerk könnten das Fernwärme-Problem lösen

Das stillgelegte Braunkohlekraftwerk Frimmersdorf steht kurz davor, in eine Art „Zeche Zollverein“ des Rheinischen Braunkohlereviers verwandelt zu werden – aber in „besser“: Das 70 Hektar große Areal soll zu einem Digital- und Innovationsstandort werden, der gleichzeitig die Geschichte der Kohle-Verstromung greifbar macht. Dafür sind umfangreiche Arbeiten auf dem Gelände nötig, die in einigen Monaten beginnen sollen.