Bilanz von Polizei und Ordnungsamt Friedlicher Festverlauf in Grevenbroich

Auch das Ordnungsamt spricht von einem Schützenfest, das friedlich und ruhig verlaufen sei. Es sei nur zu wenigen Störungen gekommen, sagt Rathaussprecher Lukas Maaßen. Die Zahl der erteilten Platzverweise und der erwischten „Wildpinkler“ sei mit der des Vorjahres zu vergleichen. Insgesamt seien an den Festtagen weniger Autos als sonst abgeschleppt worden. „Das ist auch darauf zurückzuführen, dass der Zugweg geändert wurde und damit Pkw in den Parkbuchten abgestellt werden durften“, so Maaßen.