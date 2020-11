Friedhof in Grevenbroich : Historisches Hochkreuz eingeweiht

Frimmersdorf Ursprünglich war es von 1865 bis 1873 von dem Bildhauer Otto Hansmann als Grabmal geschaffen worden.Heute schmückt es den Friedhof Frimmersdorf.

Das Hochkreuz auf dem Frimmersdorfer Friedhof, welches in den vergangenen zwei Jahren von Gloßner & Sieverding in Bergisch Gladbach in Abstimmung mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege restauriert und damit vor dem Verfall bewahrt worden war, wurde am Samstagabend im Anschluss an den Gottesdienst von Pfarrer Meik Schirpenbach eingeweiht. Ein Anlass zur Freude, der Corona-bedingt nicht auf gebührende Weise gefeiert werden konnte: Bereits für die Teilnahme am Gottesdienst war eine Anmeldung erforderlich, auf jeder zweiten Bank waren gerade einmal zwei Sitzplätze markiert worden. So erfolgte auch die Einweihung auf dem Friedhof in kleinem Kreis. Mit dabei: Hannelore Esser, die die Restauration vorangetrieben hatte. „Das Hochkreuz ist das einzige Kreuz, das auf einem Friedhof stehen muss“, erklärte Schirpenbach, der auch Kunsthistoriker ist.