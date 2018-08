"Freundinnen - jetzt erst recht" bei RTL - So viel Grevenbroich steckt in der neuen TV-Serie

"Freundinnen - jetzt erst recht" : So viel Grevenbroich steckt in der neuen TV-Serie

Lauschiges Grün an einer privaten Adresse in Grevenbroich: Das Bild zeigt die vier Freundinnen bei den Vorbereitungen auf eine Party. Foto: Stefan Behrens

Grevenbroich Shirin Soraya, Katrin Höft, Franziska Arndt und Sarah Schalow spielen die Hauptrollen in „Freundinnen“ – ebenso wie Grevenbroich: Die Stadt ist Kulisse und gleichzeitig der Ort, an dem das Quartett alle Episoden erlebt. Am Montag startet die neue Serie auf RTL.

Zwischen diese vier Freundinnen passt kein Blatt Papier. Gemeinsam gehen Tina (Franziska Arndt), Heike (Katrin Höft), Kaya (Shirin Soraya) und Nadine (Sarah Schalow) sprichwörtlich durch dick und dünn. Und das tun sie nicht irgendwo. Das machen sie in Grevenbroich.

Seit Juni dreht das Produktionsteam in der Schlosstadt. Der Drehort ist nicht beliebig, Grevenbroich spielt ab sofort eine filmische Hauptrolle – ist sie doch Heimat, Dreh und Angelpunkt des Quartetts. Hier leben, lieben und leiden die Vier, und welch witzige oder dramatische Episoden auch immer sie erleben, bevorzugt erzählen sie sich die Herz-Schmerz-Geschichten im Lieblingscafe.

In dieser Szene hier versucht Tina (Franziska Arndt) Sohn Leon (Leon Seidel) die finanzielle Situation der Familie zu erklären. Im Hintergrund: die Coens-Galerie. Foto: Stefan Behrens

Das Café heißt „Dolce Vita“ und liegt inmitten einer Einkaufspassage. Die Kulisse hierfür musste nicht lange gesucht werden, die Coens-Galerie bringt alle Voraussetzungen als Set mit. Ein derzeit leer stehendes Ladenlokal wurde kurzerhand zum Café ausstaffiert. Sitzen die Mädels dort, sind schemenhaft nicht bloß Passanten zu erkennen, die trotz des Drehs durch die Szenen laufen. Erkennbar sind auch einzelne Geschäfte, die es im echten Grevenbroich tatsächlich gibt.

Darstellerin Shirin Soraya in der Fußgängerzone. Im Hintergrund ist die Bäckerei Stinges schemenhaft zu erkennen. Foto: RTL/Stefan Behrens/RTL

Gleiches gilt, wenn unter Platanen und entlang der Parkbänke am Synagogenplatz gearbeitet wird. Auch dort spiegeln sich in manchen Szenen die im Schaufenster ausgestellten Artikel von Lederwaren Schnorrenberg. So geht es munter weiter: Streiten Tina und Ex-Mann Stefan unter freiem Himmel, machen sie das in der Fußgängerzone — wie Insider anhand der Auslagen eines dort ansässigen Juweliers erkennen. Joggt Heike, läuft sie durch die grünen Lunge, also durchs traumschöne Naherholungsgebiet, das einst zur Landesgartenschau 1995 kreiert wurde. Auch Kaya, nicht immer glücklich mit sich und dem Universum, durchschreitet ihre Stadt – am Tierbrunnen vorm Bäcker Richtung Rathaus.

Am Zehnthof wartet „Taxi Toni“. Den gibt es trotz der aufs Auto geklebten Telefonnummer nicht wirklich - Grevenbroichs Taxinummer lautet 02181 44444. Foto: Stefan Behrens



Apropos Bäcker: Wie Jürgen Schall, Chef des Café Breiden, sich erinnert, kam eines schönen Sommertages die Anfrage, ob „nicht bei uns im Geschäft gedreht werden kann.“ Es konnte, wie nun in der Serie zu sehen sein wird. „Da die Dreharbeiten ausschließlich mit Handkameras erfolgen sollten, war keine Genehmigung einer Sondernutzung erforderlich. Somit wurden auch keine Gebühren erhoben“, sagt Ira Leifgen aus dem Büro des Bürgermeisters zur Anfrage des Filmteams, die im April an die Stadt gerichtet wurde. Weitere Schauplätze, die jetzt fernsehprominent werden, sind beispielsweise die Sparkasse sowie Otmar Alts „Kater“-Skulptur an der Karl-Oberbach-Straße — beides blitzt auf, wenn sich die hungrige Meute an der Pommesbude trifft (die eigens auf der Rückseite der Coens-Galerie platziert wurde), ebenso der Eingang zur Tiefgarage oder der Parkplatz vorm Schlossbad. Als Tina in Folge eins verschwindet, suchen die anderen sie – bei „Taxi Toni“, dessen Wagen nicht nur mit Grevenbroicher Telefonnummer gebrandet ist. Das Auto wartet klar erkennbar am Zehnthof.

Dreharbeiten im Herzen der Stadt: In dieser Szene streiten Tina (Franziska Arndt) und ihr Ex Stefan (Tim Olrik Stoeneberg) vor dem Juwelier Poser. Foto: Stefan Behrens

Nicht nur optisch spielt Grevenbroich eine Hauptrolle, auch akustisch. Unverkennbar sind es die Glocken von St. Peter und Paul, die szenenweise erschallen. Wie um sich gegenseitig daran zu erinnern, wo sie eigentlich leben, dürfen die Freundinnen immer mal „Grevenbroich“ sagen – phonetisch korrekt mit niederrheinischem Dehnungs-i gelingt das. Als Tina Geburtstag hat, brezeln die anderen drei sie zur „heißesten Braut von Grevenbroich“ auf. Tagelang bleiben die Freundinnen ohne Lebenszeichen, weshalb sie überlegen, ob sie etwa in die Fänge des „Schlitzers von Grevenbroich“ geraten ist. Selbstverständlich endet alles happy-endlich: Tina ist bloß in der S-Bahn, an der es im wahren Grevenbroich mangelt, eingepennt und wacht verwirrt am Gare du Nord, Paris wieder auf.