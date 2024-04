Freizeitpark in Grevenbroich Weiterer Ausbau im „Bobbolandia“ geplant – Stadt verlängert Pachtvertrag

Neurath · Das Gelände des ehemaligen Wellenbads in Neurath bleibt für weitere zehn Jahre ein Freizeitpark. Die Stadt hat den Pachtvertrag verlängert. Zuletzt haben die Betreiber kräftig in „Bobbolandia“ investiert. In Kürze wird eine neue Attraktion fertig – und ein Indoor-Spielplatz ist geplant.

22.04.2024 , 17:35 Uhr

Sind für weitere zehn Jahre Vertragspartner: Sven Hösen von den Stadtbetrieben und Thomas Glisin von „Bobbolandia“ mit dem erneuerten Pachtvertrag. Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra