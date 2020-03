Alle Spielplätze und Freizeitparks sind geschlossen : Bobbolandia muss Eröffnung verschieben

So leer wie auf diesem Foto wird der Freizeitpark Bobbolandia noch länger sein. Die geplante Eröffnung am 3. April darf nicht stattfinden. Foto: Bobbolandia

Neurath Wegen des Coronavirus bleiben alle Spielplätze und Freizeitparks auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Der Freizeitpark Bobbolandia wird nicht wie geplant am 3. April öffnen. Grund sind die Vorgaben von Stadt und Land, alles, was nicht zur kritischen Infrastruktur gehört, zu schließen sowie soziale Kontakte zu vermeiden. „Wir sind so weit fertig, haben neue Spielgeräte aufgestellt und könnten theoretisch eröffnen“, sagt Inhaber Kai Fischer. „Aber das kann man derzeit niemandem zumuten.“ Fischer möchte mit diesem Schritt vor allem auch seine Mitarbeiter schützen, da die Ansteckungsgefahr zu hoch ist.

Die Stadt Grevenbroich teilte in einer Allgemeinverfügung mit, dass Spielplätze bis auf weiteres geschlossen bleiben. Betroffen sind alle Spielplätze im städtischen Gebiet sowie Freizeitparks und sonstige Freizeitaktivitäten, die drinnen oder draußen stattfinden – dazu gehört auch der Park Bobbolandia in Neurath. „Zum geplanten Start Anfang April wird der Freizeitpark nicht aufmachen“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner.

Für Kai Fischer vom privaten Freizeitpark Bobbolandia bedeutet eine Schließung gleichzeitig ein Kampf um die Existenz. Er hofft, dass die Auswirkungen auf seinen Betrieb nicht so groß werden und er in naher Zukunft wieder mit Einnahmen rechnen kann. „Unsere Saison geht jetzt erst los und wenn alle vernünftig sind, dann ist in acht Wochen alles unter Kontrolle“, sagt der Inhaber des Freizeitparks. Bis dahin wolle er dafür sorgen, dass sich niemand ansteckt. In der Zwischenzeit sollen alle Gehälter und Gelder weiterlaufen. „Meine Mitarbeiter müssen ja auch weiter die Miete und andere Dinge bezahlen“, so Fischer. Wann der Park öffen darf, ist fraglich. Der Inhaber steht dazu im engen Austausch mit der Stadt.