Freizeiten des Jugendferienwerks Grevenbroich

Das Jugendferienwerk Grevenbroich bereitet jetzt nach den Herbstferienangeboten schon den Anmeldestart für die Freizeiten 2019 vor. Der beginnt bereits am 1. November um 18 Uhr. Angeboten wird der Ferienspaß vom 22. bis 26. Juli 2019 in Noithausen für Kinder von sechs bis 13 Jahren. Eine Woche lang gibt es Spiel, Spaß und Action vor Ort. Ferner wird der Abenteuerurlaub vom 29. Juli bis 5. August in Brouwersdam (Niederlande) am Strand für Jugendliche ab 15 Jahren organisiert. Windsurfen, Klettern, Kanufahren und Zelten stehen dort auf dem Programm.

Auch für das Pfingstlager vom 7. bis 11. Juni in Dalbenden sind für Kinder und Jugendliche von acht bis 15 Jahren schon Anmeldungen möglich. Zum ersten Mal fünftägig, vollgepackt mit Abenteuer und tollen Erlebnissen in der Gruppe, soll das Pflingstlager stattfinden. Als Highlight stehen dort auch im Jahr 2019 wieder die große Turnhalle und das große Außengelände zur Verfügung. Das Sommerlager findet vom 11. bis 25. August in Borkow für Kinder und Jugendliche von acht bis 15 Jahren statt. Die traditionsreichste Freizeit des Jugendferienwerks feiert in diesem Jahr ihr 14-jähriges Bestehen. Es gibt zwei Wochen voller Aktionen, Spielen und Abenteuer. 2019 steht dem Lager außerdem ein großer Badesee in unmittelbarer Haus Nähe zur Verfügung, an und in welchem sich die Kinder austoben können. Die Freizeiten umfassen insgesamt mehr als 400 Plätze für Jugendliche und junge Erwachsene.