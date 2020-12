Projekt der Hochschule Niederrhein in Grevenbroich : Studenten gehen Bade-Spaß auf den Grund

Grevenbroich Wirtschaftswissenschaftler der Hochschule Niederrhein suchen noch Teilnehmer für eine Online-Befragung zur „Freizeitaktivität Schwimmen“. Dabei sind alle gefragt: vom Schlossbad-Fan bis zu Badesee-Liebhabern.

Abtauchen oder Abstinent bleiben? Sportler oder Spaßplantscher? Fünf Studenten der Hochschule Niederrhein wollen die Antworten auf Fragen zur „Freizeitaktivität Schwimmen“ an die Oberfläche holen. Seit Anfang Dezember hat das Projektquintett der Wirtschaftswissenschaftler den zugehörigen Fragebogen im Netz. Und wirbt dafür, dass möglichst viele Bürger ihre Schwimmvorlieben enthüllen. Für das zwei Jahre alte Schlossbad in Grevenbroich ist das der erste harte Beliebtheitstest.

„Wir werden die wichtigsten Kriterien für einen Schwimmbadbesuch oder die Wahl einer Schwimmstätte aus Kundensicht, hoffentlich, herausfinden“, sagt Oliver Kermer (36), der die Idee zum Thema der Semesterarbeit hatte. Das Alter verrät: Kermer arbeitet als Projektmanager. Der berufsbegleitende Studiengang „Master Business Administration“, MBA, soll den persönlichen Horizont erweitern. Und vielleicht zusätzlich einen Turbo in der Karriere zünden. „Diese Arbeit ist gewissermaßen die vorletzte in unserem MBA-Studium“, erläutert er. Es geht darum, eine Strategieberatung von A bis Z aufzusetzen.

Dazu brauchen die Studenten ein Thema – die Freizeitaktivität Schwimmen. Ein Professor muss das Thema betreuen. Und dann ging es los – Zieldefinition, Umfrage entwerfen, die Kommunikation rings um das Online-Votum konzipieren. Ab Mitte Januar werden die Antworten ausgewertet und die Ergebnisse in eine Präsentation mit Empfehlungen verwandelt, die es einer Geschäftsführung ermöglichen sollen, ihr Bad noch erfolgreicher zu machen. Kein Wunder also, dass der Schlossbadbetreiber GWG auf der eigenen Webseite für die Umfrage wirbt. Einfacher – und preiswerter – kann ein Unternehmen nicht an valide Erkenntnisse kommen.

„Wer etwa lieber in einem Badesee untertaucht, als in einem öffentlichen Hallen- oder Freibad, wird auch dafür seine ganz persönlichen Gründe haben“, sagt Kermer. Vielleicht mag man kein Chlor auf der Haut. Oder es ist regelmäßig zu voll im Hallenbad. Am Ende können die Badbetreiber herauslesen, was sie anders machen müssen, um mehr Kunden zu gewinnen. Eigentlich wollte das Projektteam auch persönlich Schwimmer befragen. Aug’ in Auge – im Schlossbad selbst. Diesen Plan hat das Corona-Virus versenkt.