Wartungs- und Renovierungsarbeiten : Inspektion im Grevenbroicher Schlossbad ist fertig

Grevenbroich Binnen vier Wochen wurden zahlreiche Wartungs- und Renovierungsarbeiten abgeschlossen. Nun ist das Bad wieder geöffnet – und der Betreiber blickt längst auf wichtige Projekte für 2020. Dazu zählt ein neuer Außenbereich.

Wartung Viele Bäder haben einen Tag in der Woche zu – für die Grundrenigung und kleinere Wartungsarbeiten. Das Schlossbad verzichtet darauf. Deshalb nimmt die große Wartung am Jahresende mehr Zeit in Anspruch.

Badbetreiber GWG Kommunal hat das Wasser aus den Becken im Rahmen der Inspektion auch an ein Labor geschickt. So verfährt das Bad einmal im Monat. Das Wasser wird so unter anderem auf Legionellen, den Chlorgehalt und den pH-Wert überprüft. „Das Wasser muss jederzeit Trinkwasserqualität haben“, sagt Schulz. Dreimal am Tag prüft die Badleitung zudem selbst, stündlich analysiert ein Computer die Qualität des Wassers.