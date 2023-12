Bürgermeister hat entschieden Freies Parken freitags und samstags in Grevenbroich – bis Weihnachten

Von der Regelung zeigt sich Nicole Schmidt-Chateau überrascht. Sie ist Co-Vorsitzende der Händlergemeinschaft „Grevenbroich handelt“. Auf die Frage, was sie vom freien Parken freitags und samstags bis Weihnachten hält, reagiert sie schlagfertig: „Weihnachten ist ja schon in ein paar Tagen.“ Grundsätzlich aber, betont sie, findet sie die Regelung gut: „Das ist Werbung für Grevenbroich: Bei uns kann man parken, und das auch noch umsonst.“ In Großstädten wie Düsseldorf und Köln sei das vor allem am Wochenende nicht ohne weiteres möglich. „Die großen Städte sind überfüllt, Parkplätze werden auch in den Parkhäusern knapp“, sagt sie. Das freie Parken könne ein zusätzliches Argument sein, sich für einen Weihnachtseinkauf in der hiesigen Innenstadt zu entscheiden.