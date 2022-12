Kostenloses Trinkwasser in Grevenbroich Öffentliche Brunnen für zwei Marktplätze geplant

Auf dem Markt in der Stadtmitte und auf dem Marktplatz in Wevelinghoven könnten bald öffentliche Trinkwasser-Brunnen installiert werden. Über den Aufbau der Stationen soll in der Sitzung des Verwaltungsrates der Grevenbroicher Stadtbetriebe am 15. Dezember abgestimmt werden. Die Stadtbetriebe kommen damit einem Antrag der FDP-Fraktion nach, die sich zuletzt im August für den Aufbau solcher Trinkwasser-Stationen stark gemacht hatte.