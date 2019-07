Verkehr in Grevenbroich : Freie Demokraten wollen Schützenplatz als Parkfläche nutzen

Grevenbroich Beim Schützenfest ist er Anlaufstelle für Tausende, an den meisten Tagen bleibt der Schützenplatz an der Graf-Kessel-Straße jedoch fast vollständig ungenutzt – mit Ausnahme der Skater-Anlage. Das soll sich ändern.

Die zusätzliche Parkfläche, am liebsten sähe Cremerius eine Gestaltung mit Rasengittersteinen, würde für den Einzelhandel in der Innenstadt eine Attraktivitätssteigerung bedeuten. „Auf dem Platz der Republik muss man in Stoßzeiten oft lange nach einem Stellplatz suchen“, sagt Cremerius. Die neue Parkfläche würde aber auch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept ergänzen. Wenn die kritisierten Vierer-Block-Parkplätze wie geplant wegfallen, „wird es dort einige Stellplätze weniger geben.“ Parkgebühren auf dem Schützenplatz möchten die Grevenbroicher Liberalen „möglichst vermeiden. Zumindest sollen Kurzparker für die ersten Stunden dort ihr Auto kostenfrei abstellen können“, erklärt der FDP-Politiker. Und für die Skater-Anlage sei ein Umzug in den geplanten Jugendpark im Bend geplant.