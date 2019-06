Elektromobilität in Grevenbroich : Frei-Parken für E-Autos abgelehnt

Bauausschuss ist gegen Bevorrechtigung für Elektrofahrzeuge beim Parken.

E-Mobilität in Düsseldorf : Kostenfreies Parken für Elektrofahrzeuge in Düsseldorf

Die Verwaltung hatte die Einführung der Parkgebühren-Befreiung für Fahrer von „Stromern“ befürwortet. Doch die Beschlussempfehlung fand keine Mehrheit, auch nachdem Dieter Dorok darauf hinwies, dass die Regelung zunächst auf fünf Jahre befristet sein sollte. Im Falle einer anderen Ergebnisses hätten übrigens nur E-Fahrzeuge an den Parkautomaten gebührenfrei abgestellt werden dürfen, die in ihrem amtlichen Kennzeichen ein Zusatz-„E“ aufweisen.

CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser machte einen anderen Vorschlag, um elektrisch betriebene Autos zu fördern. „Die Stadt sollte sich dafür einsetzen, damit in Kooperation mit GWG in Grevenbroich mehr Ladestationen für E-Autos eingerichtet werden.“ Solche Stationen hat die GWG-Mutter NEW unter anderem an der neugestalteten Bahnstraße und auf dem Parkplatz an der Karl-Oberbach-Straße installiert. Bis Jahresende soll es im Stadtgebiet insgesamt elf Stationen von NEW geben.