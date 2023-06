Stadtbetriebe Grevenbroich setzen auf externe Dienstleister Sonnen-Kraftwerke auf drei Schuldächern geplant

Ein weiteres Projekt wurde jetzt für das Pascal-Gymnasium in die Wege geleitet: Die Stadtbetriebe (SBG) haben das Dach der Schule an ein Unternehmen verpachtet, das am Schwarzen Weg eine Fotovoltaikanlage errichten wird. „Die Investitionskosten für den externen Dienstleister belaufen sich auf rund 190.000 Euro“, teilt SBG-Vorständin Monika Stirken-Hohmann mit. Für die Stadt selbst würden keine Kosten anfallen, sie profitiere von günstigen Strompreisen. Mit den Dienstleister wurde eine 20-jährige Pachtbindung eingegangen.