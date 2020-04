Fotos: Vier Alltagshelden aus Grevenbroich stellvertretend für viele

Arzthelferin - Heike Rosenstengel

Was hat sich durch das Coronavirus an ihrer Arbeit und in ihrem Leben geändert?

Heike Rosenstengel Den normalen Praxisbetrieb gibt es zurzeit nicht, da wir alle routinemäßig ausgemachten Termine nach Möglichkeit minimieren, um Kontakte zu vermeiden. Ich selbst bin dankbarer geworden, für das, was man hat. Ich habe jetzt in dieser Situation gelernt: Man schätzt die Dinge erst dann, wenn man sie nicht immer haben kann.

Was wünschen Sie sich von Ihren Patienten und Besuchern in diesen Tagen?

Rosenstengel Ich wünsche mir, dass die Menschen die Auflagen und Anordnungen befolgen. Das gilt für die staatlich verordneten Maßnahmen wie die Kontaktsperre und Hygieneregeln, aber auch für Hinweise, die wir den Patienten geben. Je besser sich alle daran halten, desto eher können wir in unseren Alltag zurückkehren.

Was haben Sie sich für die Zeit nach dem Coronavirus vorgenommen?

Rosenstengel Ich möchte nicht mehr alles selbstverständlich hinnehmen und dankbarer sein.